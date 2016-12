Roma, ok ai domiciliari per Angelo Rizzoli

foto Ansa 17:15 - E' finalmente arrivato il via libera, prima dalla procura di Roma, poi dal gip Aldo Morgigni, alla concessione degli arresti domiciliari ad Angelo Rizzoli. L'imprenditore, affetto da una grave forma di sclerosi, è detenuto presso il reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Accolta l'istanza dei difensori di Rizzoli, Franco e Francesca Coppi. - E' finalmente arrivato il via libera, prima dalla procura di Roma, poi dal gip Aldo Morgigni, alla concessione degli arresti domiciliari ad Angelo Rizzoli. L'imprenditore, affetto da una grave forma di sclerosi, è detenuto presso il reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Accolta l'istanza dei difensori di Rizzoli, Franco e Francesca Coppi.

I pm hanno ritenuto che la ''sussistenza di gravi patologie, già compiutamente accertate dal perito nominato dal giudice, pur non costituendo un quadro di radicale incompatibilità con il regime carcerario, lasciano sicuramente preferire la prosecuzione della detenzione con modalità che consentano a Rizzoli anche lo svolgimento di un'attività fisioterapica''. Per il momento Rizzoli resta in ospedale. Se entro una settimana le condizioni del produttore lo consentiranno, potrà tornare a casa da detenuto.