Roma, fanno cadere e investono immigrato

Hanno urtato un marocchino con la loro auto e poi, dopo averlo fatto cadere in terra, ci sono passati sopra. L'immigrato è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. E' accaduto sabato notte in una delle zone della movida di Roma, Testaccio. I due, romani, sono stati arrestati e ora dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

L'auto, una Chevrolet condotta da un 22enne che lavora presso un fast food, con accanto un amico, studente, nel transitare tra le auto in sosta ha urtato ad una gamba un cittadino marocchino di 37 anni che abita poco distante. L'uomo è caduto e l'auto, dopo avere invertito il senso di marcia, è passata sopra il suo corpo. Alla scena hanno assistito, increduli, anche due carabinieri della Stazione Roma Garbatella che hanno inseguito l'auto che tentava di fuggire e l'hanno bloccata in viale Aventino.



Nel frattempo sono giunti i soccorsi e la vittima è stata trasportata all'ospedale San Camillo dove gli sono state riscontrate fratture multiple in varie parti del corpo e ricoverato, in attesa di essere operato, in prognosi riservata. I due giovani romani non hanno saputo motivare il loro gesto. Dai primi accertamenti, non conoscevano la vittima né avevano avuto con lui discussioni.



Il conducente positivo all'alcoltest - Il conducente dell'auto è stato sottoposto dai carabinieri al test di alcol e droga risultando negativo per gli stupefacenti e positivo per l'alcol con un valore di poco superiore al limite consentito dalla legge. L'auto su cui viaggiavano i due che sono stati arrestati è stata sequestrata.