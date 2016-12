Papa: "Non fatevi rubare la speranza"

foto Tgcom24 Correlati Storico incontro tra i due Papi

16:51 - Prima messa delle Palme per Papa Francesco: "Per favore non lasciatevi rubare la speranza, quella che ci dà Gesù", ha detto nella sua omelia, parlando a braccio. Poco prima aveva detto che il "diavolo è pronto a inserirsi nei momenti di scoraggiamento". Poi un pensiero ai giovani: "Guardo con gioia al prossimo luglio, a Rio de Janeiro. Vi do appuntamento in quella grande città del Brasile". In Brasile si svolgerà la Giornata Mondiale della Gioventù.

La Gmg sia un "segno per il mondo intero", i giovani "devono dire al mondo - ha sottolineato il Pontefice - che è bello portare Gesù al mondo, alle periferie, a tutti gli uomini". "Voi - ha detto Papa Francesco rivolto ai giovani - avete una parte importante nella festa della fede. Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre, anche a settanta, ottant'anni. Con Cristo il cuore non invecchia mai".



Poi ha concluso pregando la Madonna: da lei, l'amore con cui "dobbiamo guardare la Croce, l'entusiasmo del cuore giovane con cui dobbiamo seguire Cristo in questa Settimana Santa e in tutta la nostra vita".