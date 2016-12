Meteo: ultime ore di bel tempo al Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo weekend: Italia spaccata in due

La situazione in Europa 10:58 - L'alta pressione che tornerà temporaneamente a occupare la Penisola oggi porterà prevalenza di tempo bello e temperature primaverili. Domani, invece nubi in aumento al Centronord e prime piogge, soprattutto al Nordovest, che proseguiranno anche domenica su tutto il Centronord, accompagnate da intense nevicate sulle Alpi. Mentre, al Sud sarà un weekend quasi estivo, con punte oltre i 25 gradi.

Le previsioni per oggi - Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo fra Liguria, Toscana e Umbria, in ogni caso con poche deboli piogge solo in Toscana. Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in lieve aumento al Centrosud, e in generale gradevoli e primaverili in gran parte del Paese, per lo più comprese tra 13 e 18 gradi con punte di 20-22 gradi in Sicilia. Moderato Maestrale su Basso Adriatico e Ionio.



Nel weekend - Italia divisa in due con la perturbazione n. 9 di marzo al Centronord, sole e caldo al Sud con punte oltre i 25 gradi e un divario termico fino a 20 gradi tra Nord e Sud.



Sabato - Sin dal mattino nuvole in aumento con piogge dal pomeriggio al Nordovest e sull’alta Toscana, in estensione tra sera e notte al Nordest. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. Temperature in calo al Nord, in leggero rialzo al Centrosud anche per effetto dei venti di Scirocco.



Domenica - Piogge su quasi tutto il Centronord e Sardegna e quota neve in calo su Alpi e Appennino settentrionale: fino a 600-700 metri. Prevalenza di bel tempo al Sud dove il peggioramento inizierà solo a fine giornata. Temperature in sensibile calo al Nord con valori al di sotto delle medie stagionali; in deciso aumento invece al Sud dove i venti di Scirocco, in ulteriore rinforzo, porteranno le massime su valori compresi tra 20 e 25 gradi con punte anche superiori ai 25 gradi sulla Sicilia tirrenica. Quindi un divario termico anche di 20 gradi tra Nord e Sud.



Stramilano - Domenica mattina, in occasione della tradizionale corsa podistica Stramilano, su Milano sono previste piogge e clima fresco con temperature inferiori ai 10 gradi (valori di 5-6 gradi al di sotto delle medie stagionali).



Tendenza per Pasqua - Il tempo si manterrà variabile per l’intera settimana Santa con alternanza di passaggi nuvolosi e momenti soleggiati; in particolare tempo migliore al Sud, variabilità più spiccata al Centronord. Il tutto accompagnato da temperature piuttosto basse, in generale al di sotto delle medie stagionali, valori tipici più di fine inverno che di inizio primavera.