Accoltella un uomo, rintracciato via Facebook

foto Getty 10:42 - Una ragazza stava litigando con il fidanzato. Uun uomo di 30 anni, che ha assistito per caso alla scena, è intervenuto per difendere la donna. Lui è stato accoltello e l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto risale al 10 febbraio, ma l'uomo che ha colpito il giovane con un coltello è stato identificato soltanto ora e rintracciato grazie a Facebook. - Una ragazza stava litigando con il fidanzato. Uun uomo di 30 anni, che ha assistito per caso alla scena, è intervenuto per difendere la donna. Lui è stato accoltello e l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto risale al 10 febbraio, ma l'uomo che ha colpito il giovane con un coltello è stato identificato soltanto ora e rintracciato grazie a Facebook.

A permettere l'identificazione dell'uomo sono state anche le telecamere fuori dal locale, in via Libetta nel quartiere Ostiense, dove sono avvenute la lite e l'aggressione: i dati sono stati incrociati con quelli di un profilo sul social network, e così le forze dell'ordine sono riuscite a trovare e catturare l'uomo.



Visionando le immagini riprese dalle telecamere, gli agenti hanno visto la coppia che litigava e il passante cercare di calmare l'uomo per poi venire picchiato e accoltellato. Si vede poi l'aggressore che sale su un'auto, di cui si legge la targa. Grazie all'identificazione del proprietario vengono poi analizzate le amicizie via Facebook, fino ad arrivare all'aggressore.