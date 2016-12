foto Ansa

17:35

- E' stata arrestata in Romania la donna che alla vigilia di Capodanno abbandonò il figlio appena partorito nel bagno di un McDonald's di Roma. La 20enne, Grancea Andreia, è stata rintracciata in un piccolo villaggio grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Capitale. Fondamentali, per trovare la donna, le immagini delle telecamere del fast food. Nei prossimi giorni la giovane verrà estradata in Italia.