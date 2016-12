Roma, rapina in casa di un diplomatico liberiano

foto Ansa 09:48 - Un diplomatico liberiano è stato picchiato da due banditi nella sua casa a Roma nel corso di una rapina. I ladri sono entrati nell'abitazione ai Parioli di Salamè Bassan Omar, membro dello staff dell'ambasciata della Liberia, probabilmente con un mazzo di chiavi rubato o clonato. L'uomo, 68 anni, in casa con la moglie e due domestiche, ha reagito ai rapinatori che l'hanno colpito con un pugno nello stomaco e il calcio di una pistola alla testa. - Un diplomatico liberiano è stato picchiato da due banditi nella sua casa a Roma nel corso di una rapina. I ladri sono entrati nell'abitazione ai Parioli di Salamè Bassan Omar, membro dello staff dell'ambasciata della Liberia, probabilmente con un mazzo di chiavi rubato o clonato. L'uomo, 68 anni, in casa con la moglie e due domestiche, ha reagito ai rapinatori che l'hanno colpito con un pugno nello stomaco e il calcio di una pistola alla testa.

I banditi hanno quindi portato via 2mila euro in contanti, orologi e gioielli, fuggendo a bordo di uno scooter. Il diplomatico non è rimasto ferito in modo grave. Sul posto è intervenuta la polizia.