Meteo, l'Italia ancora batte i denti

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:20 - Oggi l’aria artica avvolge quasi completamente il nostro Paese, provocando un sensibile caro delle temperature, soprattutto nei valori minimi. Al Nord il cielo sarà perlopiù sereno, mentre al Sud si avvertiranno gli ultimi effetti del passaggio della perturbazione numero 6 di marzo. Domani giornata di tregua, poi domenica la perturbazione numero 7 di marzo riporta la neve anche a bassa quota al Nord. - Oggiavvolge quasi completamente il nostro Paese, provocando un sensibile caro delle, soprattutto nei valori minimi. Al Nord il cielo sarà perlopiù sereno, mentre al Sud si avvertiranno gli ultimi effetti del passaggio della perturbazione numero 6 di marzo. Domani giornata di tregua, poi domenica la perturbazione numero 7 di marzo riporta laanche a bassa quota al Nord.

Per il ritorno del clima primaverile bisognerà attendere almeno fino a martedì. Quindi oggi al mattino bello in gran parte del Nord, ancora nuvole invece sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con nevicate oltre 500- 700 metri sui rilievi. Nel pomeriggio bel tempo in quasi tutto il Centronord, ancora nuvole invece al Sud e Isole: qualche rovescio o temporale su Calabria, Sicilia e Sardegna, con nevicate oltre 500- 600 metri; solo deboli piogge invece sul Nord della Puglia.



Ancora ventoso al Sud e Isole, in particolare in Sicilia e Sardegna dove il Maestrale soffierà anche a 70- 80 km/h. Temperature massime ovunque in calo e al di sotto delle medie stagionali, con valori tipicamente invernali.



Sabato prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo al Nordovest ed estreme regioni meridionali. In serata comincia a peggiorare su Piemonte e Liguria dove potremo vedere i primi fiocchi di neve. Gelate mattutine al Centronord; massime quasi ovunque in rialzo, con attenuazione del freddo. Moderati venti di Maestrale sulle regioni meridionali.



Domenica la perturbazione numero 7 riporta la neve al Nord, fino in pianura in Piemonte e Lombardia. Piogge lungo il versante Tirrenico, tempo variabile sul medio-basso Adriatico e al Sud. Questa perturbazione richiama venti di Scirocco che favoriranno un progressivo rialzo delle temperature, prima al Sud e poi al Nord. Da martedì dovremmo avere di nuovo tempo stabile e temperature primaverili.



GELATE MATTUTINE

Le correnti artiche hanno provocato un brusco calo delle temperature, dando luogo a gelate mattutine soprattutto al Nord. Di seguito alcuni valori previsti per la mattina di sabato. Bergamo -2 gradi, Brescia -3 gradi, Cuneo -5 gradi, Milano -1 grado, Torino -3 gradi, Udine -3 gradi.