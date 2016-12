Il Papa: "Senza Cristo la Chiesa è una Ong"

foto Da video Correlati Dossier: il nuovo Papa 23:40 - "Senza Gesù la Chiesa è soltanto una Ong". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia della sua prima messa nella Cappella Sistina. Il pontefice, commentando il Vangelo sul primato di Pietro, ha ricordato che "la nostra vita è un cammino. Bisogna camminare, edificare, confessare Gesù Cristo". "Senza la croce, non siamo discepoli del Signore", ha aggiunto. - "Senza Gesù la Chiesa è soltanto una Ong". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia della sua prima messa nella Cappella Sistina. Il pontefice, commentando il Vangelo sul primato di Pietro, ha ricordato che "la nostra vita è un cammino. Bisogna camminare, edificare, confessare Gesù Cristo". "Senza la croce, non siamo discepoli del Signore", ha aggiunto.

Nell'omelia pronunciata a braccio, Papa Francesco ha affermato che se non proclamiamo Gesù "diventeremo una Ong pietosa, non una sposa del Signore". Poi ha sottolineato l'importanza della croce: "Quando camminiamo senza la croce siamo mondani. Possiamo essere vescovi, preti, cardinali ma non suoi discepoli".



L'invito agli argentini: "Non venite a Roma, donate ai poveri" - In una nota diffusa dalla nunziatura apostolica a Buenos Aires, il Papa in serata ha chiesto ai suoi connazionali argentini di non recarsi a Roma per il suo insediamento, ma "di fare un gesto di carità verso i più bisognosi", donando il denaro necessario per il viaggio.