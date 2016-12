Papa, i ricordi della fidanzatina: "Se non ci sposiamo, divento prete"

foto Da video Correlati Un Papa "tanguero" e fidanzato

La "novia"Amalia: "Voleva sposarmi" 17:17 - "Eravamo poco più che bambini e lui mi consegnò una letterina". Lui è Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, e lei è la fidanzatina di allora, Amalia, assediata dai giornalisti argentini. Il futuro Pontefice le consegnò la missiva, con il disegno di una casetta bianca, in cui sarebbe voluto andare a vivere con lei e le disse: "Se non mi sposo con te, mi faccio prete".

"Non mi propose mai cose cattive", ricorda Amalia spiegando il loro amore ingenuo. La letterina in questione, in cui era disegnata la casetta bianca, venne sequestrata dal padre, che rimproverò la figlia e si irritò per l'audacia del giovane Bergoglio. Anche la madre di Amalia non prese bene quel messaggio d'amore e strappò la lettera.