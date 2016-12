Meteo, in arrivo una nuova ondata di gelo

foto Meteo.it Correlati Previsioni 11:34 - La perturbazione numero 6 di marzo fra oggi e domani porterà piogge su tutta Italia, mentre le gelide correnti artiche che la seguono entro venerdì faranno crollare le temperature in tutta Italia, con il ritorno a un clima tipicamente invernale caratterizzato anche da diffuse gelate mattutine e nevicate fino a quote molto basse su regioni adriatiche e Sud (giovedì e venerdì). - La perturbazione numero 6 di marzo fra oggi e domani porterà piogge su tutta Italia, mentre le gelide correnti artiche che la seguono entro venerdì faranno crollare le temperature in tutta Italia, con il ritorno a un clima tipicamente invernale caratterizzato anche da diffuse gelate mattutine e nevicate fino a quote molto basse su regioni adriatiche e Sud (giovedì e venerdì).

Nel fine settimana temperature in graduale rialzo ma con un nuovo peggioramento del tempo che domenica porterà piogge su gran parte del Centronord e neve fino a bassa quota sulle Alpi.



IL TEMPO DI OGGI

Oggi nuvole su tutta Italia, con piogge che nel corso del giorno bagneranno Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna, Levante Ligure, regioni centrali tirreniche, zone interne del Centro e tutto il Sud e le Isole; piogge anche forti fra Toscana, Lazio e Campania, mentre su Alpi e Appennino Centro-Settentrionale cadrà la neve oltre 900- 1300 metri.

Temperature massime ovunque in leggero calo. Ventoso al centro sud e Isole per venti meridionali o di Libeccio. Di seguito alcune temperature massime previste per oggi: 11 gradi per Milano, Novara, Bergamo, Udine, 12 gradi per Torino, Viterbo, 13 gradi per Genova, Bolzano, Trento, Verona, Roma, Pisa, 15 gradi per Ancona, Bari, Lamezia, Alghero, 17 gradi per Reggio Calabria, Brindisi e Messina.



PREVISIONE PER GIOVEDI’

Il tempo tenderà a migliorare al Nordovest. Tempo asciutto su Alpi orientali e buona parte della Toscana. Sul resto del nostro Paese rischio di piogge; in mattinata rovesci e temporali al Sud e nell’arco della giornata fenomeni moderati su basso Lazio, Emilia Romagna e Medio Adriatico con neve sull’Appennino centro-settentrionale con quota che andrà calando fino 200- 500 metri tra sera e notte.



ATTENZIONE AI VENTI

La giornata sarà in generale ventosa. Soprattutto nelle Isole forte Maestrale con raffiche che potranno anche superare i 100 Km/h . Forte Bora sull’alto Adriatico con raffiche fino a 60- 80 Km/h.



PREVISIONE PER VENERDI’

Clima freddo in generale con schiarite al Nord e in Toscana in estensione nel corso del giorno a buona parte del Centro. Al mattino ancora rovesci al Sud e nelle Isole con neve fino a 500- 700 metri . Sull’Appennino centrale (Abruzzo e Molise) neve fino a 100- 300 metri . Tra pomeriggio e sera il tempo tenderà a migliorare. Giornata ancora ventosa al Centrosud. Maestrale nelle Isole con raffiche che potranno ancora raggiungere i 100 Km/h.



PREVISIONE PER SABATO

Giornata di relativa tregua con un po' di nuvolosità residua tra Calabria e Isole. Nella notte peggiora al Nordovest.



DA DOMANI ARIA ARTICA FARA' IL SUO INGRESSO SULL'ITALIA. NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA RITORNA L'INVERNO CON FREDDO E NEVICATE FINO A QUOTE COLLINARI

L’aria gelida di origine artica farà il suo graduale ingresso sull'Italia tra oggi e venerdì 15 marzo, facendoci ripiombare in un clima invernale caratterizzato da freddo (le temperature scenderanno fino a valori al di sotto delle medie stagionali) e dal rischio di nuove nevicate fino a quote collinari domani su Emilia Romagna, Marche e Sardegna, venerdì su Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Domani soffieranno forti venti sulle Isole; Föhn al Nord, Bora su alto Adriatico.



VENERDI' REGISTREREMO FINO A PIU' DI 10 GRADI IN MENO RISPETTO A LUNEDI'

Da una stima sulle conseguenze dell'irruzione della massa d'aria artica prevista per la seconda metà di questa settimana, si può dire che è molto probabile un crollo tra i 7 e i 12 gradi fra i valori registrati lunedì e quelli che previsti per venerdì. In particolare, si è partiti lunedì da valori sicuramente primaverili e in molti casi sopra la media (massime fra 15 e 20 gradi) per arrivare a venerdì a valori pomeridiani inferiori a 10 gradi in tutto il Centronord e di poco superiori al Sud: in definitiva, registreremo un crollo termico anche di 10-12 gradi che riguarderà anche le minime notturne le quali torneranno di nuovo sottozero in molte zone del Centronord, soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Saranno le regioni adriatiche e le zone alpine a subire maggiormente lo sbalzo termico, anche a causa dei venti settentrionali che, come sempre, accentueranno la sensazione di freddo.



Nella notte tra venerdì e sabato le temperature minime scenderanno sottozero in molte zone del Centronord con conseguenti gelate diffuse. Al Sud le minime saranno comprese tra zero e 8 gradi. Nelle temperature massime sabato avremo i primi, lievi rialzi, specie nelle Isole. In particolare in Sardegna alla fine del giorno soffierà lo Scirocco che domenica favorirà un rialzo termico in tutto il Centrosud e sull'Alto Adriatico. Al Nordovest tempo in peggioramento con temperature vicine alle zero e rischio di neve a bassa quota specialmente tra Piemonte e alta Lombardia. Lunedì il maltempo si estenderà al nordest con quota neve in calo.