Donna morta a Roma nel 2003, ex sotto accusa

foto LaPresse 16:34 - Potrebbe arrivare dopo dieci anni la verità sulla morte di Claudia Agostini, il cui corpo fu trovato in via della Lungara, a Roma nella zona di Trastevere, il 13 ottobre del 2003. All'epoca dei fatti si parlo di un pirata della strada o di un suicidio. Ma adesso gli inquirenti della Procura di Roma fanno sapere che in realtà si trattò di omicidio. Sotto accusa l'ex fidanzato della donna.

E' stato dunque riaperto il fascicolo di indagini e sono stati svolti nuovi accertamenti medico-legali. Nel mirino è dunque finito Leonardo Ballatti, all'epoca dei fatti convivente della Agostini. Contro di lui i pm capitolini sono pronti a chiedere il processo.



Verso il matrimonio - Il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il sostituto Nicola Maiorano hanno infatti chiuso l'inchiesta, atto che di norma prelude a una richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio volontario. La donna, 41 anni, insegnante di inglese, sarebbe stata uccisa per motivi passionali. Pare che la storia d'amore tra i due fosse in crisi, nonostante la Agostini e Ballatti avessero avviato i preparativi per il matrimonio.



Incidente e suicidio - Inizialmente si ipotizzò che la donna fosse stata vittima di un incidente stradale. Poi le indagini erano virate su un'ipotesi di suicidio, ma i nuovi accertamenti hanno appurato che la Agostini morì per le ferite riportate dopo essere stata gettata dal compagno nella tromba delle scale dello stabile di Trastevere. L'uomo aveva poi spostato il corpo tra le auto in sosta, nel tentativo di fuorviare gli investigatori.



Sono state già quattro le richieste di archiviazione, alle quali il padre della vittima si è sempre opposto. Infine, il 16 novembre 2007 il gip Renato Laviola aveva deciso che il caso non poteva essere archiviato come suicidio: riteneva che si trattasse di omicidio e che si doveva indagare più a fondo sulla vicenda. Oggi, i primi risultati.