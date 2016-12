foto LaPresse

07:43

- "Faremo le barricate. Dovranno passare con i loro camion carichi di rifiuti di Roma sul mio corpo". Lo afferma il sindaco di San Giovanni Incarico (Frosinone) Antonio Salvati. Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensiva al provvedimento del Tar con il quale era stato bloccato il decreto per portare in quattro impianti del Lazio i rifiuti della Capitale. A Colfelice, in Ciociaria, arriveranno 420 tonnellate al giorno di immondizia di Roma.