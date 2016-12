foto LaPresse

- Padre Federico Lombardi, portavoce della sala stampa vaticana, ha portato fiori alle giornaliste per la giornata della donna. Il New York Times riferisce dell'omaggio, ma con una critica. "Gesto sentito col cuore, sicuramente", si legge sul quotidiano americano, ma che arriva "un giorno dopo una imbarazzante ammissione: che la prossima elezione papale sarà un'affare tutto maschile se non per le donne che cucinano, puliscono e servono i cardinali".