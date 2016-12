foto Ansa

17:39

- Il 12 marzo è la data scelta per l'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Papa successore di Benedetto XVI. La decisione è stata presa dai cardinali riuniti in Congregazione. Al mattino nella Basilica di San Pietro sarà celebrata la messa "pro eligendo Pontifice", a cui seguirà nel pomeriggio l'ingresso degli alti prelati nella Cappella Sistina.