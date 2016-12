Il Conclave si apre il 12 marzo

foto LaPresse Correlati I 115 cardinali elettori

Dossier 13:40 - Il 12 marzo è la data scelta per l'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Papa successore di Benedetto XVI. La decisione è stata presa dai cardinali riuniti in Congregazione. Al mattino ci sarà la messa pro eligendo, a cui seguirà nel pomeriggio l'ingresso degli alti prelati nella cappella Sistina. - Il 12 marzo è la data scelta per l'inizio del Conclave per l'elezione del nuovo Papa successore di Benedetto XVI. La decisione è stata presa dai cardinali riuniti in Congregazione. Al mattino ci sarà la messa pro eligendo, a cui seguirà nel pomeriggio l'ingresso degli alti prelati nella cappella Sistina.

In mattina il direttore della Sala Stampa Vaticana, Padre Lombardi, aveva preannunciato che il Conclave si sarebbe aperto in uno dei primi giorni della prossima settimana.



Sono oltre 100 i cardinali che hanno parlato fino ad ora nelle congregazioni. In quella odierna, tra i temi discussi anche il tema del ruolo della donna nella Chiesa il dialogo interreligioso, la bioetica e la misericordia.