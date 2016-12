Lazio, denunciato postino "fannullone"

foto Dal Web

- Denunciato dai carabinieri un postino pigro della provincia di Roma. Il portalettere “furbetto” non consegnava la posta ai legittimi destinatari ma, per tornare a casa prima, portava le missive nella sua residenza e se ne disfaceva in seguito. Lo hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Agosta. I militari, dopo diversi pedinamenti, hanno individuato il dipendente delle Poste Italiane, un 50enne residente a Subiaco.