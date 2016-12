foto Reuters

- Il cardinale tedesco Walter Kasper, ex Presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, si è detto contrario all'ipotesi di anticipare il conclave. "Per conoscersi - ha spiegato - c'è bisogno di tempo, l'elezione del Papa non si può svolgere in fretta e furia". Il conclave, ha osservato Kasper, è un'occasione per entrare in contatto: "Anche se sono proibiti gli accordi, si dialoga, ci si conosce reciprocamente e ci si valuta".