foto Ansa

16:36

- Lieve scossa di terremoto a Roma, in zona Ciampino. Epicentro del terremoto di magnitudo 2.5 sono stati i castelli romani. In particolare la scossa è stata percepita a Castelgandolfo. Anche nel quartiere Eur alcune persone sono scese in strada dopo il movimento tellurico. Al momento non si registrano danni.