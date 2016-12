Roma, scippò anziana: 83enne morta

15:06 - Ha spinto un'anziana fuori da un bus per cercare di scipparla. La donna, 83 anni, dopo il tentativo di rapina avvenuto il 20 febbraio, è morta per le gravi ferite riportate. Lo scippatore, Radu Zoro, 35 anni, romeno, è stato individuato e arrestato a Roma. L'accusa è rapina impropria e omicidio. A suo carico sono emersi precedenti per furto.