Roma, scritta shock in onore del rapinatore Br

- La scritta in rosso lunga 4 metri "onore a Giorgio Frau, combattente comunista San Lorenzo" e il simbolo della stella a 5 punte sono comparsi oggi a Roma in via Scalo San Lorenzo, all'altezza dello svincolo della Tangenziale Est. Un chiaro riferimento al rapinatore ed ex brigatista morto ieri a Roma durante un conflitto a fuoco nell'assalto ad un portavalori. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo.

L'ufficio del decoro urbano di Roma provvederà alla ripulitura del muro per cancellare la scritta alta 40 centimetri per una lunghezza totale di quattro metri. Venerdì, Giorgio Frau, 56 anni, ex brigatista rosso, che faceva parte di un gruppo di tre rapinatori, è mortonel centro della Capitale. Lo scontro a fuoco ha seminato il terrore al momento e molta preoccupazione tra i romani sia per il luogo che per l'ora, nel primissimo pomeriggio.