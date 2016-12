foto Ansa

19:58

- Circa 200 uomini delle forze dell'ordine sono in arrivo a Roma per fronteggiare l'emergenza sicurezza dopo la richiesta del Questore della Capitale. Oltre ai 150 già previsti dall'ultimo Patto per la Sicurezza, il ministero dell'Interno ha messo quindi a disposizione altri agenti. Nelle ultime ore la città è stata teatro di due sparatorie con un bilancio di un morto e tre feriti.