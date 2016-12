Boom di gadget papali su eBay

foto Sito ufficiale 18:14 - L'addio storico di Joseph Ratzinger al magistero papale ha fatto alzare le quotazioni di memorabilia e gadget che lo vedono come protagonista. Un'impennata di richieste documentata dalle compravendite online. Sono passate dalle 72 di un mese fa alle 488 attuali, infatti, le inserzioni dedicate a Benedetto XVI nella versione italiana di eBay. - L'addio storico di Joseph Ratzinger al magistero papale ha fatto alzare le quotazioni di memorabilia e gadget che lo vedono come protagonista. Un'impennata di richieste documentata dalle compravendite online. Sono passate dalle 72 di un mese fa alle 488 attuali, infatti, le inserzioni dedicate a Benedetto XVI nella versione italiana di eBay.

Il picco il 12 febbraio - Secondo il sito di e-commerce, il culmine di acquisti di oggetti dedicati al pontefice tedesco è stato registrato il 12 febbraio, il giorno successivo alla dichiarazione di Ratzinger della sua intenzione a lasciare il papato, con venticinque oggetti acquistati in un giorno per una spesa di quasi 500 euro.



I più gettonati - L'oggetto maggiormente proposto dagli inserzionisti virtuali è la copia dell'osservatore romano dell'11 febbraio 2013, dal titolo “Papa Benedetto XVI lascia il pontificato” (85 inserzioni), passando poi ai francobolli che lo ritraggono nei suoi diversi viaggi in giro per il mondo (83 inserzioni) e ai libri pubblicati dall'ormai Papa emerito (62 inserzioni).



L'oggetto più costoso è stato venduto proprio l'11 febbraio: una serie ufficiale di Euro della città del Vaticano del 2008 dedicata a Papa Benedetto XVI a 149 euro.