Smontano le guardie svizzere - Alle 20 in punto le due guardie svizzere che solitamente presidiano il Palazzo Pontificio hanno lasciato l'ingresso ed il portone è stato chiuso. E' il segnale al mondo che Papa Benedetto XVI non è più il pontefice in carica ma soltanto "Emerito". Ad immortalare il tutto almeno 150 fotoreporter, una cinquantina di telecamere ed oltre un centinaio di fotografi. Pochi minuti prima dalla piazza, ormai quasi vuota, si è levato un grido: "Viva il Papa" ed un fragoroso applauso.



Castel Gandolfo in festa - Una piazza gremita aveva atteso l'arrivo del Pontefice. "Benedetto, Benedetto" e tanti applausi, così Castel Gandolfo l'aveva accolto. Il suo nome è stato ripetuto più volte. Molti i fedeli (si parla di quasi 10mila persone) emozionati. L'elicottero con a bordo il Pontefice era atterrato nell'eliporto della cittadina sui Colli Albani, a poca distanza dal Palazzo pontificio, dove Benedetto XVI risiederà nei prossimi due mesi.



"Da oggi l'ultima tappa della mia vita" - Entusiasmo alle stelle quando il Pontefice è apparso dal balcone di Castel Gandolfo e ha detto: "Da stasera inizia l'ultima tappa su questa terra". "Grazie di cuore cari amici - ha aggiunto - sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato". "Non sono più Pontefice, ma solo un pellegrino che comincia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra, ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione - ha detto nel suo ultimo saluto ai fedeli - lavorare per il bene della Chiesa e per il bene comune dell'umanità".



Sigillato l'appartamento pontificio - Dopo la fine del pontificato di Benedetto XVI, l'appartamento nel quale il Papa ha vissuto per quasi otto anni è stato sigillato dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, in veste di Camerlengo. E' stato apposto un sigillo fatto con un nastro adesivo robusto e con sopra il timbro della "sede vacante". Sigillato anche l'ascensore che conduce all'appartamento papale.



Cardinale Sepe: "Lunedì Congregazioni generali" - Le Congregazioni preliminari che vedono raccolti i cardinali prima dell'apertura del Conclave inizieranno lunedì 4 marzo. Lo ha detto il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, durante l'adorazione eucaristica per "salutare" Benedetto XVI. I cardinali si riuniranno nell'Aula del Sinodo. Non è escluso perciò che nella stessa giornata possa essere indicata la data d'inizio del Conclave.