Meteo, da domani temperature in aumento

foto Meteo.it Correlati Assaggio di primavera 10:42 - Quella di oggi sarà un'altra giornata nuvolosa in gran parte d'Italia e piuttosto fredda, ma con poche piogge più che altro al Nordest ed estremo Sud. Fra domani e venerdì, l'arrivo del nuovo mese porterà temperature in aumento e tempo discreto in quasi tutto il Paese eccetto la Sardegna. Sull'isola la perturbazione n. 1 di marzo porterà forti piogge per poi raggiungere il Sud e le Isole sabato.

OGGI - Avremo nubi in gran parte del Paese, con qualche schiarita in mattinata al Nordovest e, durante il giorno, sulle regioni tirreniche. Al mattino deboli piogge su Lombardia orientale, Veneto, Emilia Romagna e, sotto forma di rovesci sparsi, su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, con qualche nevicata oltre 700-800 metri. Nel pomeriggio ancora qualche debole pioggia solo su Puglia, Calabria e Sicilia; nuvolosità in aumento al Nordovest e alla fine del giorno deboli piogge sul Piemonte con neve oltre 500 metri. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero rialzo invece al Sud. Moderati venti di Maestrale sulle regioni meridionali.



ANCHE OGGI PERICOLO VALANGHE - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi, mercoledì 27 febbraio, il rischio andrà da grado 2 ("moderato") a grado 3 ("marcato") sulle Alpi occidentali. Rischio di grado 3 ("marcato"), invece, sulle Alpi centro-orientali. Rischio di grado 2 sull’Appennino Pesarese, Fabrianese e di grado 3 sui Monti Sibillini. Si raccomanda di prestare la massima attenzione in queste zone, dunque, soprattutto laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



DOMANI - Giovedì cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Molte nubi sul resto d’Italia: qualche nevicata oltre 500-700 metri sulle Alpi piemontesi. Temperature massime stazionarie o in leggera crescita. Ventoso sulle Isole per venti di Scirocco.



LE TEMPERATURE DELLA PROSSIMA NOTTE I valori previsti per la notte tra oggi e domani in alcune città italiane: Aosta – 1°C, Brescia 3°C, Cuneo 4°C, Milano 3°C, Novara 0°C, Torino 3°C, Bolzano 1°C, Venezia 4°C, Firenze 4°C, Perugia – 1°C, Roma 3°C, Bari 5°C, Napoli 4°C, Catania 5°C, Palermo 7°C, Cagliari 5°C, Sassari 2°C,



VENERDI' 1° MARZO - La perturbazione numero 1 di marzo giungerà sulla Sardegna, accompagnandosi a forti venti di Scirocco che si faranno sentire sulle Isole con raffiche intorno a 60-80 Km/h; oltre a portare maltempo in Sardegna con rovesci e temporali, a fine giornata coinvolgerà anche la Sicilia, estendendosi poi rapidamente a gran parte del Sud. Sul resto dell’Italia il tempo si manterrà discreto. Da segnalare qualche banco di nebbia al mattino in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.



ATTENZIONE ALLE FORTI PIOGGE DI VENERDI' SULLA SARDEGNA: OLTRE 100 MM IN 24 ORE - La perturbazione n. 1 di marzo venerdì porterà sulla Sardegna piogge che saranno particolarmente intense e accompagnate da temporali a partire dal pomeriggio, soprattutto nella parte meridionale dell’Isola. Non si escludono nubifragi nel Cagliaritano e nella parte sud-occidentale della regione. Nell’arco dell’intera giornata, si prevede che, in queste zone, i quantitativi di pioggia possano anche superare i 100 millimetri.



SABATO 2 MARZO - Giungeranno delle correnti orientali umide e leggermente più fredde che riporteranno le nuvole in Pianura Padana e sull’Adriatico. Proprio sull’Adriatico, infatti, si faranno sentire i venti di Bora. Qualche fiocco di neve si farà vedere sul versante Adriatico dell’Appennino centro-meridionale. La stessa perturbazione n.1 di marzo porterà maltempo in gran parte del Sud con le piogge più intense su Sicilia e Calabria meridionale; in Sardegna, nel frattempo, la situazione andrà migliorando. Le temperature non subiranno particolari variazioni.



DOMENICA 3 MARZO E LUNEDI' 4 MARZO - saranno due belle giornate con poche nuvole e temperature in aumento. Si tratterà, dunque, delle prime giornate con temperature nelle medie o al di sopra: giornate che ci daranno così un primo assaggio di primavera.



NELLA SECONDA PARTE DELLA PROSSIMA SETTIMANA REGISTREREMO UN ULTERIORE AUMENTO TERMICO MA ANCHE UN NUOVO PEGGIORAMENTO DEL TEMPO - Un ulteriore, significativo rialzo delle temperature sarà possibile nella seconda metà della prossima settimana grazie al ripristino delle correnti miti provenienti dall’Atlantico. Intanto, trattandosi di aria umida, avremo però anche il ritorno di piogge in gran parte della Penisola, a partire dalle regioni occidentali.