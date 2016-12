Si appartano in auto col motore acceso, morti

foto Ansa

- Due fidanzati di 31 e 26 anni sono stati trovati morti in un'auto parcheggiata in un garage di Roma. Le due vittime, Silvio Altieri e Denisa Zenaji, si erano appartati nella macchina del padre del ragazzo in via Savorgnan, in zona Mandrione, dopo una serata passata con gli amici in un pub. Avevano lasciato il motore dell'auto acceso per scaldarsi e sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio.