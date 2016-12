Papa: per me momento particolare

12:59 - "In questo momento particolare, vi chiedo di pregare per me e per la Chiesa, confidando come sempre nella Provvidenza di Dio". E' il messaggio di Benedetto XVI lanciato su Twitter. In precedenza, all'ultimo Angelus, il Pontefice aveva ricordato ai fedeli accorsi in massa per salutarlo che non avrebbe "abbandonato la Chiesa" ma che il suo servizio continuerà "nella preghiera".