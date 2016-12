foto Ansa

11:01

- A due ore dall'inizio dell'Angelus, l'ultimo di Papa Benedetto XVI, via della Conciliazione è ancora aperta. I vigili urbani in servizio in piazza Pio XII, hanno spiegato che la chiusura della strada, scatterà "ad esigenza" ovvero se le condizioni lo richiederanno. Quattro maxi-schermi sono in funzione in piazza San Pietro: due sono stati collocati ai lati del Sagrato e due all'inizio dei due lati del Colonnato.