- Circa 200mila fedeli sono attesi oggi in una piazza San Pietro blindata per l'ultimo Angelus di Benedetto XVI, alle 12. Imponenti le misure per la sicurezza e per mantenete l'ordine, poiché l'evento è certamente di portata eccezionale. Alle 15.30 a Genova messa del cardinal Angelo Bagnasco per papa Ratzinger.