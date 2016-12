Lite a Roma: 23enne ucciso, killer arrestato

foto Da video 17:46 - Un 23enne romano, Alessandro Labozzetta, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato durante una lite. Il giovane è stato colpito per due volte all'addome dopo un litigio. L'episodio è accaduto nella Capitale attorno alle 2 in via Libetta, nella zona della movida romana. In manette è finito un 22enne con precedenti per droga. Avrebbe ucciso perché la vittima era suo creditore per una vendita di pasticche. Fermata e rilasciata la sua ragazza. - Un 23enne romano, Alessandro Labozzetta, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato durante una lite. Il giovane è stato colpito per due volte all'addome dopo un litigio. L'episodio è accaduto nella Capitale attorno alle 2 in via Libetta, nella zona della movida romana. In manette è finito un 22enne con precedenti per droga. Avrebbe ucciso perché la vittima era suo creditore per una vendita di pasticche. Fermata e rilasciata la sua ragazza.

La lite era cominciata all'interno della discoteca Ametista, a Testaccio, ma dopo l'intervento dei buttafuori è proseguita nel parcheggio del locale. Qui Alessandro Labozzetta, è stato ferito a morte con due coltellate all'addome. Alcuni testimoni hanno riferito che l'aggressore, Carlo Marcelli, durante il litigio reclamava urlando dei soldi per 200 pasticche vendute e non pagate.



Determinanti per l'esito delle indagini condotte dai carabinieri dell'Eur, coordinati dal Gruppo Roma e dal Nucleo Investigativo di Via In Selci, sono stati i buttafuori, i proprietari della discoteca e alcuni testimoni.