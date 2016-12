foto Ansa

01:31

- I vigili del fuoco stanno eseguendo verifiche in diversi Comuni del Frusinate: richieste d'intervento per lesioni in abitazioni sono giunte da Sora, Broccostella, Casalvieri, Isola del Liri e Campoli Appennino. Non ci sono stati feriti. "Abbiamo avuto tanta paura - dice un abitante di Sora - c'è stato un grande boato". Il Comune ha attrezzando alcune strutture per far passare la notte a chi non vuole rientrare in casa.