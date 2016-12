Forte sisma nel Frusinate, paura anche a Roma e in Abruzzo

Il sisma ha avuto come epicentro la zona del distretto dei monti Ernici-Simbruini (i Comuni più vicini quelli di Sora, Isola del Liri, Castelliri, Broccostella, tutti nel Frusinate). Nelle zone a ridosso dell'epicentro, e non solo, c'è chi ha abbandonato la propria abitazione, scendendo in strada. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Frosinone di cittadini impauriti. Per alcuni minuti i telefoni sono rimasti isolati. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Il terremoto è stato nettamente avvertito anche in alcuni comuni dell'Alta Valle Aniene, in provincia di Roma, al confine con la Ciociaria. Proprio nel Frusinate, in particolar modo a Sora, chiese e scuole chiuse, in attesa che la protezione civile faccia i dovuti controlli alle strutture. Alcuni luoghi di culto, sono già stati riaperti.



A Isola del Liri chiusi locali pubblici - Attimi di grande paura a Sora. In tanti sono usciti all'aperto da abitazioni e locali pubblici, dove molti si erano riuniti per la partita Roma-Juventus. Dalle prime verifiche non si segnalano danni. Anche a Isola del Liri non sono mancati momenti di tensione: chiusi tutti i locali pubblici.



Paura anche nell'Isernino. A Isernia tanta gente spaventata: i vigili del fuoco hanno ricevuto parecchie telefonate dai Comuni dell'alto Molise che confinano con il Lazio quali Colli al Volturno e Castel San Vincenzo. Al momento non risultano danni a cose ma solo molto spavento.



A Pescasseroli allestiti centri - A Pescasseroli, centro principale del Parco nazionale d'Abruzzo, l'allarme non è ancora cessato, come ammette il sindaco Anna Nanni, la quale spiega che "sono in continuo contatto con la prefettura a L'Aquila". Il Comune ha allestito due strutture riscaldate per quei cittadini che non se la sentono di dormire in casa dopo lo spavento seguito alla scossa il cui epicentro è stato registrato a Sora, località in linea d'aria non molto distante dal centro marsicano.



Frosinone, nuova scossa di terremoto - Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.2-2.3, è stata registrata alle 23.24 nel Frusinate, nel distretto sismico dei Monti Ernici-Simbruini. E' quanto si legge nel sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.



All'Aquila torna la paura - L'Aquila è ricaduta nel panico terremoto stanotte, dopo la scossa delle 2,00 di magnitudo 3.7, con altre due repliche di 2.3 e 2.7, con epicentro nel distretto del Gran Sasso, secondo la mappa Ingv. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione aquilana, secondo le testimonianze dirette di chi è stato svegliato dalla scossa di questa notte. In molti hanno deciso di dormire in auto nonostante il freddo pungente.