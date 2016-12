foto LaPresse

- Cinquanta rapine in 10 mesi a Roma, in supermercati e farmacie. E' il primato di due romani, uno di 43 e l'altro di 46 anni, arrestati dalla polizia. Per ora ai banditi vengono contestate otto rapine, ma dalle svariate ore di filmati analizzati dagli investigatori si aggiungerebbero almeno altri 45 colpi messi a segno dai due nei quartieri di Testaccio e San Paolo dal maggio 2012. In un caso, un negoziante era stato rapinato due volte in un giorno.