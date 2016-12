foto LaPresse

14:50

- Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1, è stato assolto dall'accusa di peculato per il presunto utilizzo improprio delle carte di credito aziendali. Il giudice ha respinto la richiesta del pm di due anni di reclusione ritenendo che "il fatto non costituisce reato". A Minzolini si contestava di aver sforato con 65 milioni di euro, in 14 mesi, il budget a sua disposizione. Somma da lui restituita. L'interessato: "E' stata una Via Crucis".