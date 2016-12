foto Meteo.it Correlati Pioggia e freddo sull'Italia

La situazione in Europa 10:02 - Nei prossimi giorni domineranno ancora le fredde correnti settentrionali che invaderanno a più riprese la nostra penisola causando precipitazioni soprattutto sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole. Le temperature resteranno piuttosto basse e, soprattutto al Centronord, nelle prossime notti scenderanno di alcuni gradi sottozero. - Nei prossimi giorni domineranno ancora le fredde correnti settentrionali che invaderanno a più riprese la nostra penisola causando precipitazioni soprattutto sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole. Le temperature resteranno piuttosto basse e, soprattutto al Centronord, nelle prossime notti scenderanno di alcuni gradi sottozero.

Previsioni per oggi - Oggi bel tempo con ampie zone soleggiate al Nordovest, Triveneto e regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Campania. Molte nuvole sulle altre regioni con qualche pioggia tra Marche e Abruzzo con un po’ di neve sui rilievi a quote collinari di 600-700 metri. Piogge sparse, localmente sotto forma di rovesci o temporali, all’estremo Sud tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale: qui la quota neve si attesterà intorno ai 900-1000 metri. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento, ma in gran parte ancora inferiori alla norma. Venti settentrionali, localmente intensi, sull’alto Adriatico, sul Tirreno occidentale e intorno alle due Isole maggiori.



Prosegue il rischio valanghe su gran parte dell'arco alpino - Prosegue il rischio valanghe. In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi il rischio sarà di grado 3 ("marcato") sulla maggior parte del settore alpino centro-orientale. Rischio invece che va dal grado 2 ("moderato") al grado 3 sulle Alpi occidentali. Rischio di grado 2 ("marcato") sull’Appennino Pesarese e Fabrianese e di grado 3 (“marcato”) sui Monti Sibillini. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione dove vengano praticate attività di fuoripista o di sci alpinismo.Previsioni per venerdì 15 - Avremo un aumento della nuvolosità sul versante occidentale a causa del veloce passaggio di una nuova, debole perturbazione atlantica che porterà piogge sin dal mattino sulla Sardegna. Tra la sera e la notte le precipitazioni si estenderanno a Sicilia e coste di Campania e Calabria. Tempo buono al Nordest e sul versante adriatico. Sarà una giornata ventosa per venti di Maestrale sui mari di Ponente; venti particolarmente forti sulla Sardegna. Gelate mattutine diffuse al Centronord. Temperature in aumento sulle regioni adriatiche e Sardegna, per lo più invariate nel resto del Paese.



Temperature minime della notte - Attenzione alle gelate diffuse al Centronord. Ecco i valori previsti per la notte tra giovedì 14 e venerdì 15 febbraio: Cuneo – 3 gradi Milano 0 gradi Torino – 2 gradi Bologna – 4 gradi Udine – 3 gradi Venezia – 2 gradi Firenze 1 grado Perugia – 3 gradi L’Aquila – 6 gradi Rieti – 5 gradi Roma 1 grado Bari 2 gradi Napoli 2 gradi Potenza – 4 gradi Catania 1 grado Sassari 4 gradi.



Temperature di venerdì 15 - Domani le temperature saranno in aumento sul versante adriatico e in Sardegna. Nelle ore centrali del giorno: Milano 7 gradi Torino 8 gradi Bologna 8 gradi Venezia 9 gradi Firenze 12 gradi Ancona 10 gradi Roma 12 gradi Perugia 11 gradi Bari 12 gradi Napoli 12 gradi Reggio Calabria 14 gradi Palermo 13 gradi Cagliari 13 gradi.



Tendenza per il fine settimana - Il fine settimana sarà ancora caratterizzato da una lieve instabilità al Sud e sul medio Adriatico. Situazione piuttosto tranquilla nel resto del Paese. Proseguono le gelate mattutine al Centronord.