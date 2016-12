Velletri, 3 stupri in 10 giorni: è caccia all'uomo

foto Dal Web Correlati Venezia, donna violentata per ore

Tenta stupro in discoteca, arrestato 13:29 - "Attenzione, stupratore a Velletri": questa la pagina Facebook creata da alcune donne della cittadina laziale dopo una serie di violenze sessuali che stanno letteralmente terrorizzando la zona. Nel giro di dieci giorni infatti ben tre episodi di aggressione e stupro si sono susseguiti, e tutti e tre hanno caratteristiche molto simili, tanto da far pensare al violentatore seriale. Ultima vittima è una 19enne aggredita e stuprata sabato notte.

A raccontare la brutta storia è il "Messaggero", che dell'ultima donna violentata dice che è stata afferrata da un uomo alto un metro e 80, robusto, con un cappello. Lo stupratore si è avvicinato alla donna, di Lariano, mentre stava salendo in auto in un parcehggio sotto piazza Garibladi, a Velletri. Erano le 2,30 di notte e la ragazza stava tornando a casa dopo una serata con gli amici.



E' stata presa a pugni dal delinquente, che l'ha poi caricata in auto e, arrivata nel parcheggio del cimitero, l'ha violentata. L'aggressore è poi fuggito a piedi portandole via la borsetta. La 19enne ha chiamato i genitori, che l'hanno portata all'ospedale di Velletri con ferite al volto, alla nuca, all'addome.



In precedenza altre due donne erano state aggredite, violentate e rapinate esattamente con le stelle modalità. E adesso la Procura di Velletri sta confrontando auto e vestiti della giovane con gli elementi rilevati negli altri due casi. E dalle donne di Velletri, su Facebook, arriva l'appello: "Allerta non solo la sera. E non parcheggiate in luoghi isolati".