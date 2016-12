Fiumicino in tilt, colpa dei computer Alitalia

- Un guasto al sistema informatico "Arco" utilizzato dalla compagnia aerea, all'aeroporto di Fiumicino, ha causato problemi per tutte le operazioni di check-in e di accettazione dei bagagli. Nello scalo romano si sono registrate lunghe code di passeggeri in corrispondenza dei voli della compagnia, dal momento che le operazioni di accettazione sono state svolte manualmente. Il guasto è durato circa due ore.

Nuovo duro colpo all'immagine della principale compagnia aerea italiana a pochi giorni dall'incidente avvenuto sempre acon un aereo uscito fuori pista . Monta immediatamente la protesta dei passeggeri che tramite Twitter fanno sapere la loro odissea. E c'è anche qualcuno che ironizza: " Per fortuna avevano le penne ", mostrando poi il check-in avvenuto manualmente.- Il tilt informatico è cominciato attorno alle 7 e solo verso le 9.10 i tecnici Alitalia sono riusciti a ripristinare il sistema. Il "black out" informatico ha comunque comportato, oltre a lunghe file, non smaltite in tempi rapidi, e caos in aeroporto, anche ritardi consistenti nella partenza di numerosi voli.