Roma, auto travolge quattro pedoni: due morti

foto Ansa Correlati Roma, auto travolge quattro pedoni 11:40 - Un'auto ha travolto quattro pedoni alle porte di Roma, in zona Montecompatri. Due persone sono morte, mentre la macchina, una Mercedes che era guidata da uno straniero, è finita fuori strada con il conducente ancora all'interno. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e le forze dell'ordine. - Un'auto ha travolto quattro pedoni alle porte di Roma, in zona Montecompatri. Due persone sono morte, mentre la macchina, una Mercedes che era guidata da uno straniero, è finita fuori strada con il conducente ancora all'interno. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e le forze dell'ordine.

Almeno un pedone sarebbe morto durante l'incidente. Non è ancora chiaro se l'altra persona deceduta e gli altri feriti, almeno due e in gravi condizioni, fossero dei passeggeri sbalzati all'esterno dell'auto finita fuori strada. Da una prima ipotesi, più di una persona sarebbe stata sbalzata fuori dalla macchina, che ha sfondato il guard rail ed è finita in un fossato.



Ad allertare la polizia sono stati alcuni passanti, che hanno fermato una volante in strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Le persone coinvolte nell'incidente, probabilmente più di uno straniero, non sono state ancora identificate.