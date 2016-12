Galeotto fu l'sms: latitante arrestato dopo aver spedito messaggi erotici

foto Ap/Lapresse 11:55 - E' costato caro a un 35enne romeno, destinatario di un mandato di arresto europeo, l'invio di sms erotici a una connazionale della quale si era invaghito. L'uomo ricercato nel suo Paese per furto aggravato, ha iniziato a tempestare di squilli e messaggi il cellulare della donna. Il "corteggiamento" avveniva però con il cellulare della madre. L'espediente non è servito: il romeno, individuato, è stato arrestato e denunciato per molestie. - E' costato caro a un 35enne romeno, destinatario di un mandato di arresto europeo, l'invio di sms erotici a una connazionale della quale si era invaghito. L'uomo ricercato nel suo Paese per furto aggravato, ha iniziato a tempestare di squilli e messaggi il cellulare della donna. Il "corteggiamento" avveniva però con il cellulare della madre. L'espediente non è servito: il romeno, individuato, è stato arrestato e denunciato per molestie.

L'uomo, dopo aver conosciuto la ragazza, aveva cominciato a tempestarla di telefonate nel tentativo di farla cedere alle sue avance. La giovane ha inizialmente sopportato gli squilli a vuoto e le telefonate mute provenienti da un numero di cellulare che non conosceva; con il passare del tempo, però, a quei silenzi si sono sostituiti sempre più frequenti sms con chiare richieste di carattere sessuale. Infastidita e spaventata, la donna ha quindi deciso di denunciare il fatto alla polizia.



Gli agenti sono riusciti a risalire all'intestatario del telefono - la madre del latitane - e all'indirizzo dell'appartamento nel quale il romeno, la mamma e la zia abitano. Così i poliziotti sono andati a bussare alla porta di casa dell'innamorato molesto e, dopo averlo portato in commissariato per denunciarlo, lo hanno anche arrestato rendendosi conto che l'uomo era anche ricercato in Romania.



Un altro latitante tradito dal compleanno - Il romeno non è l'unico latitante incastrato da una leggerennza. Un 35enne genovese, fuggito in Belgio dopo essere stato posto agli arresti domiciliari per droga, è tornato nel capoluogo ligure per festeggiare il quinto compleanno di uno dei suoi bambini. I carabinieri l'hanno scoperto e, con tutta la delicatezza possibile per non spaventare i bambini, terminata la festa l'hanno arrestato.