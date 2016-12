Ogni volta che vengono apposti i sigilli ad una di queste fabbriche illegali, si sottrae all'economia criminale un controvalore stimato dalle Fiamme gialle in 2 milioni di euro. I principali poli manifatturieri ed industriali del paese,Toscana, Veneto, Campania, Marche, Lombardia e Lazio ''sono le aree preferite dalle imprese del falso - sottolineano le Fiamme Gialle - per produrre ed assemblare merci di scarsa qualità, importate senza brand per eludere i controlli doganali e poi 'confezionate' con i marchi contraffatti''.

Tra le merci sequestrate nel 2012 - la quantità complessiva è analoga a quella dell'anno precedente - non solo abbigliamento e moda (oltre 23 milioni), ma beni di consumo (oltre 38 milioni) come articoli per la casa e per la scuola, cosmetici, farmaci, pezzi di ricambio, giocattoli (oltre 21,5 milioni) ed hi-tech (quasi 22 milioni). Settori, gli ultimi due, in cui i quantitativi sono più che raddoppiati rispetto al 2011.

Nessun prodotto è immune dal rischio di contraffazione: dai biglietti ferroviari alle figurine dei calciatori, dagli smart phones di ultima generazione alle lampade per la cosmesi, il mercato del falso offre di tutto e di più. Riguardo al modo di smercio dei falsi, la Gdf ha accertato che i tradizionali containers sono ormai stati soppiantati dal web: i negozi virtuali in internet sono sempre più il veicolo per vendere prodotti offerti spesso a prezzi vantaggiosi e spacciati come provenienti da mercati paralleli, truffando clienti convinti di aver concluso un buon affare.

Falsi e contenuti digitali clandestini sono a portata di click: nel 2012 la Guardia di Finanza ha sequestrato e bloccato l'accesso a 45 piattaforme web illecite, utilizzate per il commercio di farmaci e prodotti contraffatti o per consentire agli utenti il download illegale di software, giochi e prodotti multimediali.