foto LaPresse

17:46

- Un intero fabbricato nel centro di Roma è stato sgomberato dai vigili del fuoco per la presenza di una "notevole" fuga di gas. Ad essere coinvolti, spiegano i pompieri, sono più punti in via Solferino, nei pressi di piazza Indipendenza, non lontano dalla stazione Termini. Il gas è stato accertato nei tombini, in alcuni negozi e nell'edificio al civico 17, quello poi sgomberato. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro.