Aereo fuori pista, si indaga per disastro colposo

foto Ansa Correlati Fiumicino, aereo fuori pista

Incidente a Fiumicino, le prime immagini

Aereo fuori pista, polemiche su Alitalia 19:17 - La Procura di Civitavecchia sta procedendo per disastro colposo sull'incidente in fase di atterraggio allo scalo di Fiumicino dell'aereo Carpatair, che operava per conto di Alitalia. Per il momento il fascicolo è contro ignoti. Sabato sera il velivolo della compagnia romena, in arrivo da Pisa, era uscito fuori pista all'arrivo al Leonardo da Vinci, a Roma, causando 16 feriti, due dei quali gravi. - La Procura di Civitavecchia sta procedendo per disastro colposo sull'incidente in fase di atterraggio allo scalo di Fiumicino dell'aereo Carpatair, che operava per conto di Alitalia. Per il momento il fascicolo è contro ignoti. Sabato sera il velivolo della compagnia romena, in arrivo da Pisa, era uscito fuori pista all'arrivo al Leonardo da Vinci, a Roma, causando 16 feriti, due dei quali gravi.

Il procuratore Gianfranco Amendola e il sostituto Paolo Calabria della Procura di Civitavecchia ora esamineranno l'informativa della polizia con i rilievi effettuati nel fine settimana e delle deposizioni dei testimoni, a cominciare da quella del comandante del velivolo. Una consulenza tecnica, che dovrà essere affidata a breve, farà luce sul caso, in particolare se a far finire fuori pista l'aereo sia stato il forte vento.



Cancellazione logo autorizzata dalla procura - La cancellazione del logo Alitalia dall'aereo Carpatair è stata fatta, previa autorizzazione della magistratura, prima ancora del sequestro del mezzo. Lo si apprende da fonti giudiziarie.



Voli Carpatair sospesi fino a fine indagini - Alitalia ha sospeso i voli effettuati da Carpatair per conto della compagnia fino all'esito delle indagini. Lo riferiscono fonti sindacali, al termine dell'incontro tra l'amministratore delegato Andrea Ragnetti e i sindacati sulla situazione della compagnia romena dopo l'incidente di sabato notte a Fiumicino.