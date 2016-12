Papa: "Contro la crisi investire sulla vita"

foto Ansa 01:41 - In occasione della Giornata per la vita promossa dalla Cei, il Papa si è associato ai vescovi italiani che "invitano a investire sulla vita e sulla famiglia, anche come risposta efficace alla crisi attuale". Benedetto XVI ha poi augurato successo alla raccolta di firme "Uno di noi" del Movimento per la vita, affinché la Ue tuteli il bambino fin dal concepimento. - In occasione dellapromossa dalla, ilsi è associato ai vescovi italiani che "invitano a investire sulla vita e sulla famiglia, anche come risposta efficace alla crisi attuale". Benedetto XVI ha poi augurato successo alla raccolta di firme "" del, affinché la Ue tuteli il bambino fin dal concepimento.

"Nella prima domenica di febbraio ricorre in Italia la 'Giornata per la vita'", ha detto il Pontefice parlando ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. "Saluto il Movimento per la vita - ha aggiunto - ed auguro successo all'iniziativa denominata 'Uno di noi', affinché l'Europa sia sempre luogo dove ogni essere umano sia tutelato nella sua dignità".



Benedetto XVI ha infine salutato i rappresentanti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Roma, "specialmente i docenti di Ostetricia e Ginecologia", accompagnati in piazza dal cardinale vicario Agostino Vallini, e li ha incoraggiati "a formare gli operatori sanitari alla cultura della vita".