Aereo fuori pista, polemica su Alitalia

I passeggeri: "Soccorsi inadeguati" - "I soccorsi non sono stati né rapidi né sufficienti - racconta uno dei passeggeri - non mi aspettavo che in una città come Roma si fosse a questi livelli". Poi aggiunge di aver temuto che le persone, lasciate per lungo tempo al freddo, potessero accusare malori o andare in ipotermia.

Carpatair, il quinto incidente in Italia - Anche l'Usb, il sindacato di base critica duramente Alitalia, in una nota si legge: ''A quanto pare la compagnia sembra molto piu' interessata a risparmiare sul costo del lavoro, che a seguire come sono operati i propri voli". Poi l'accusa: "la compagnia romena Carpatair che opera alcune rotte per conto di Alitalia non e' infatti nuova ad incidenti con i propri velivoli. Quello di ieri sera e' il quinto episodio in suolo italiano''.

I passeggeri non sapevano di volare con velivolo romeno - La nota prosegue definendo "inconcepibile" che all'acquisto del biglietto, i passeggeri non siano neanche informati di volare con velivoli ed equipaggi romeni. Sul piede di guerra anche la Fit-Cisl che annuncia 24 ore di sciopero per lunedì 4 febbraio. Avevamo già fatto quattro ore per protestre contro il contratto con Carpatair - spiegano dal sindacato - perché non c'erano le garanzie di sicurezza.

Dall'Atr72 sparisce il logo Alitalia - Il logo Alitalia ben visibile ieri sulla coda dell'aereo Atr72 di Carpatair finito fuori pista in serata all'aeroporto di Fiumicino in fase di atterraggio, oggi non c'e' piu'. Sull'aereo, che appare completamente bianco, sono rimaste la matricola YR-ATS e la bandierina della Romania. Il volo AZ1670 Pisa-Roma della compagnia romena operava per conto di Alitalia in base a un accordo del 2011.



Alitalia: "Via il logo per il decoro dell'azienda" - Aver cancellato simboli Alitalia dall'aereo da Carpatair "è una prassi che normalmente si usa quando succedono questi eventi". Così il direttore operativo di Alitalia, Giancarlo Schisano, che spiega: "Per un normale motivo di decoro aziendale è prassi cancellare la livrea, ed a maggior ragione in questo caso, per un aereo non di Alitalia".



"Il pilota era esperto" - Il comandante del volo uscito di pista all'atterraggio a Fiumicino, ha una esperienza di "oltre 15 mila ore di volo, e oltre 9mila su Atr". "Oltre che comandante era anche istruttore e controllore" di Atr. Indica il direttore operativo di Alitalia, Giancarlo Schisano, che ribadisce come nulla poteva far prevedere elementi di rischio per i voli operati da Carpatair per Alitalia.