- Alitalia "sembra molto più interessata a risparmiare sul costo del lavoro che a seguire come sono operati i propri voli". A denunciarlo è una nota dell'Usb (sindacati di base), che dopo l'incidente a Fiumicino spiega come "la compagnia romena Carpatair, che opera alcune rotte in wet leasing per conto di Alitalia, non e' nuova ad incidenti con i propri velivoli". E sottolinea come "denunciamo questo incredibile caso inascoltati dalla primavera 2012".