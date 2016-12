Roma, scontro tra auto e bus Ama: un morto

foto Twitter Correlati LE FOTO 11:12 - E' di un morto e 11 feriti, dei quali uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto a Roma tra una navetta dell'Ama (l'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nella Capitale), sulla quale viaggiavano i dipendenti che stavano andando al lavoro, e una Renault Clio. Il giovane a bordo dell'auto, un romano di 25 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. - E' di un morto e 11 feriti, dei quali uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto a Roma tra una navetta dell'Ama (l'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nella Capitale), sulla quale viaggiavano i dipendenti che stavano andando al lavoro, e una Renault Clio. Il giovane a bordo dell'auto, un romano di 25 anni, è morto durante il trasporto in ospedale.

Gli altri feriti sono stati trasportati in diversi ospedali, tra cui San Camillo, Santo Spirito, Sant'Eugenio e Aurelia Hospital. "E' stato un soccorso impegnativo - ha spiegato il direttore del 118, Livio De Angelis - e sono stati impegnati molti mezzi. Il target in questi casi è distribuire i feriti su vari Pronto Soccorso per non sovraccaricare solo l'ospedale più vicino".



Sul luogo dell'incidente sono ancora in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.