foto LaPresse

23:38

- Un uomo di 80 anni è stato investito da una motocicletta ed è morto poco dopo in ospedale. Il giovane di 25 anni in sella al mezzo è rimasto gravemente ferito. E' accaduto nel pomeriggio a Roma, in via di Casal Bianco, in V Municipio, secondo la centrale operativa della polizia municipale. L'anziano è stato trasportato al Sandro Pertini, ma non ce l'ha fatta. Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo.