foto LaPresse

15:23

- Sono state archiviate le posizioni di Silvio Berlusconi, dell'ex direttore generale Rai Mauro Masi e dell'ex commissario Agcom Giancarlo Innocenzi in relazione all'inchiesta sul caso "Annozero". Il fascicolo era stato aperto per le presunte pressioni esercitate nel 2009 dal leader Pdl per evitare che andasse in onda il programma condotto da Michele Santoro. La decisione di archiviazione è stata presa dal presidente dei gip di Roma, Carlo Figliolia.