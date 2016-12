Alatri, casa in fiamme: due sorelline rimangono gravemente intossicate dal monossido

foto LaPresse 13:07 - Una bambina di 18 mesi e la sorellina di quattro anni sono in gravi condizioni per aver respirato monossido di carbonio durante un incendio divampato ieri sera in un appartamento ad Alatri, nel Frusinate. Quattro persone sono rimaste ferite, ma in condizioni peggiori si trovano le piccole, ricoverate al Policlinico Umberto I di Roma. Le fiamme sono divampate per il malfunzionamento del sistema elettrico. - Una bambina di 18 mesi e la sorellina di quattro anni sono in gravi condizioni per aver respirato monossido di carbonio durante un incendio divampato ieri sera in un appartamento ad Alatri, nel Frusinate. Quattro persone sono rimaste ferite, ma in condizioni peggiori si trovano le piccole, ricoverate al Policlinico Umberto I di Roma. Le fiamme sono divampate per il malfunzionamento del sistema elettrico.

Indagano i carabinieri: l'abitazione non ha riportato danni strutturali. Le due bambine, che stavano dormendo al primo piano, devono la vita al tempestivo intervento dei vicini di casa. L'abitazione, in pochi minuti, si è riempita di fumo. E' stata proprio una vicina, capita la gravità della situazione, a trasportarle al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri, dove i medici le hanno sottoposte alle prime cure prima di farle trasferire a Roma. Intossicate anche la madre e la nonna, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'incendio ha danneggiato diversi arredi e ai vigili del fuoco sono servite due ore per spegnere fiamme.