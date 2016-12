foto Ansa

17:22

- Sette anni di reclusione per Vittorio Cecchi Gori, in seguito al dissesto della Safin Cinematografica, società del gruppo fallita nel febbraio 2008. La richiesta di condanna è stata presentata a Roma dal pm Stefano Rocco Fava ai giudici della I sezione del tribunale, che sta giudicando il produttore cinematografico e altri sei imputati per un crac da 24 milioni di euro.